01/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 01-10-2025 10:00

Infiltrações obrigam a fechar galeria de arte Olga Campos em Vialonga

Junta de Freguesia de Vialonga reportou o problema ao condomínio do prédio onde se localiza a galeria de arte Olga Campos.

A galeria de arte Olga Campos, situada na Rua 28 de Setembro, em Vialonga, enfrenta um problema grave de infiltração junto ao projector. A explicação foi dada em assembleia de freguesia pelo presidente da junta, João Tremoço, quando questionado pela CDU sobre o motivo das portas da galeria estarem fechadas.
Segundo o autarca, o problema já foi reportado ao condomínio do prédio onde se localiza a galeria, estando a junta a aguardar que o seguro seja accionado.
