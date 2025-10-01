uma parceria com o Jornal Expresso
01/10/2025

Sociedade | 01-10-2025 12:00

Junta de Vialonga contrata empresa externa para substituir funcionários de baixa

Manutenção de espaços públicos e zonas verdes em Vialonga foi afectada pelas baixas médicas de nove funcionários da junta.

A Junta de Vialonga afirma que as falhas na manutenção do espaço público e zonas verdes da freguesia agravaram-se devido às baixas médicas dos trabalhadores. De acordo com o edil, João Tremoço, estão nove funcionários de baixa médica, sendo que seis estão a receber o ordenado por inteiro. O autarca acrescenta que a situação obrigou a junta a contratar uma empresa de outsourcing para desempenhar o trabalho dos funcionários ausentes.
Quanto à acumulação de monos e lixo, a responsabilidade é da Câmara de Vila Franca de Xira. Segundo João Tremoço, a autarquia explicou que, apesar de dispor de viaturas novas para a recolha de lixo, enfrenta dificuldades em contratar e sobretudo manter motoristas ao serviço, que acabam por encontrar melhores ofertas de trabalho no sector privado.
