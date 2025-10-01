uma parceria com o Jornal Expresso
01/10/2025

Sociedade | 01-10-2025 18:00

Núcleo de Abrantes da Liga dos Combatentes convoca assembleia-geral para Outubro

Núcleo de Abrantes da Liga dos Combatentes convocou a Assembleia-Geral Electiva para o dia 24 de Outubro na sede da instituição.

O presidente da Mesa da Assembleia-Geral do Núcleo de Abrantes da Liga dos Combatentes, Fernando Anatásio Lourenço, convocou todos os sócios para participarem na Assembleia-Geral Electiva que terá lugar no dia 24 de Outubro, às 11h00, na sede do Núcleo, situada na Rua do Arcediago, n.º 16, em Abrantes.
A reunião terá como principal objectivo a realização do acto electivo da Direcção do Núcleo de Abrantes para o triénio 2025/2028, bem como a definição da representação da instituição perante as entidades bancárias e os CTT. Para efeitos de participação consideram-se no pleno dos seus direitos todos os associados que tenham as quotas regularizadas referentes ao ano de 2024, conforme o artigo 8.º do Estatuto e os pontos 1.6.1. alínea e) e 1.6.2. do Regulamento da Liga, devendo os sócios apresentar o respectivo cartão e vinheta actualizada.
De acordo com a convocatória, as listas candidatas devem ser entregues na sede até às 12h00 do dia 17 de Outubro de 2025, acompanhadas das respectivas declarações de aceitação de todos os elementos. Está igualmente previsto que, caso não se verifique quórum à hora marcada, a assembleia terá lugar no mesmo local às 11h30, podendo então decorrer com qualquer número de associados, conforme determina o Regulamento Geral de Funcionamento da Liga dos Combatentes.


