Rotura em conduta deixa parte de Benavente sem água

Uma rotura na conduta geral de abastecimento deixou esta quarta-feira grande parte da vila de Benavente sem água, afectando todas as zonas excepto as Areias e o centro histórico, informou a empresa Águas do Ribatejo.

Uma falha na conduta principal de abastecimento ao reservatório dos Lavadouros, em Benavente, provocou esta quarta-feira cortes no fornecimento de água em quase toda a vila.

Segundo a empresa Águas do Ribatejo (AR), apenas a zona das Areias e o Centro Histórico não foram afectados, por estarem ligados a um sistema diferente de distribuição.

As equipas técnicas da AR já se encontram no terreno para proceder à reparação, mas até ao momento não há previsão para o restabelecimento do abastecimento.

Em comunicado, a empresa lamenta os incómodos causados e apela à compreensão dos consumidores. Após o regresso da água, a AR recomenda que o consumo seja limitado ao estritamente necessário, de forma a permitir a reposição célere do reservatório e evitar novos constrangimentos.