Sociedade | 01-10-2025 12:00
Samora Correia inaugurou monumento ao toureiro António José de Oliveira
Samora Correia prestou homenagem a António José de Oliveira, o seu primeiro toureiro, com a inauguração de uma escultura da autoria de António Charneca.
Samora Correia inaugurou domingo, 28 de Setembro, no Largo João Fernandes Pratas, um monumento em homenagem a António José de Oliveira, o primeiro toureiro e novilheiro da localidade.
A escultura, da autoria de António Charneca, foi promovida por uma comissão de cidadãos e recorda a carreira do toureiro samorense, activo nas décadas de 1940 e 1950, que participou em numerosas corridas nas festas locais e em várias praças do país.
A cerimónia contou com familiares, aficionados e membros da comunidade, que celebraram a preservação da memória taurina desta cidade ribatejana.
17-09-2025
