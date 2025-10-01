SMAS justificam atraso das obras no Bairro dos Quintais com chuvas, solos saturados e trânsito

As obras dos SMAS no Bairro dos Quintais, na Póvoa de Santa Iria, estão atrasadas devido a diversos constrangimentos durante a empreitada, justifica a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira a O MIRANTE.

De acordo com a autarquia, as chuvas frequentes afectaram directamente a progressão dos trabalhos, dado concentrarem-se na abertura e tapamento de valas. Como consequência directa os solos ficaram saturados por causa da água, sendo que o excesso de humidade impede a obtenção dos níveis de compactação exigidos pelos parâmetros técnicos e pelas especificações do projecto.

A câmara explica ainda que no decorrer dos trabalhos verificou-se uma elevada percentagem de rocha aquando da abertura de vala o que atrasou a obra. Outra das justificações prende-se com o elevado tráfego na Av. Eduardo Veiga Araújo, que obriga a restrições de espaço na utilização das máquinas, tornando os trabalhos mais morosos, apesar da presença da PSP no local a regular o trânsito.

Segundo a autarquia, as obras, na sua totalidade, consistem na intervenção em vários arruamentos: Rua do Poço, Rua da Liberdade, Rua 1.º de Maio, Av. Eduardo Veiga Araújo e Rua Amália Rodrigues.

A reabilitação da rede de saneamento na Avenida Eduardo Veiga Araújo, a artéria principal e onde passam milhares de carros por dia, teve início na primeira semana de Julho, prevendo-se a sua conclusão para 30 de Novembro de 2025.

Os trabalhos dizem respeito à remodelação da rede de águas residuais domésticas e pluviais com a instalação de tubagem pelo método tradicional de abertura e tapamento de vala, numa extensão total aproximada de 1520 metros, incluindo execução de respectivos ramais domiciliários e pavimento betuminoso na área de intervenção, refere a câmara.

