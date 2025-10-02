uma parceria com o Jornal Expresso
02/10/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 02-10-2025 17:40

Jornadas do Direito Civil e Processual Civil em Évora

direito advogados juiz tribunal
foto ilustrativa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A iniciativa tem como tema:“Entre Luxemburgo e Estrasbrugo: O Impacto Europeu na Lei e na Jurisprudência Portuguesas”.

As Jornadas a Sul do Direito Civil e Processual Civil vão decorrer no Auditório da Universidade de Évora, com o tema “Entre Luxemburgo e Estrasbrugo: O Impacto Europeu na Lei e na Jurisprudência Portuguesas”. A iniciativa decorre nos dias 10 e 11 deste mês de Outubro, com a coordenação científica da juíza Sandra dos Reis Luís.
Numa organização do Tribunal da o Tribunal da Relação de Évora, Ordem dos Advogados, Associação dos Juízes Portugueses e Universidade de Évora, a iniciativa reúne vários especialistas, entre juízes e professores, sendo que o encerramento será feito por Henrique Araújo, presidente emérito do Supremo Tribunal de Justiça, que vai abordar o tema: “A Deificação da Liberdade de Expressão”.
As jornadas vão abordar temas como: “Jurisprudência Sem Fronteiras: O Impacto das decisões dos Tribunais Europeus na Justiça Nacional”; Jurisprudência e Direito Aplicado: Leituras Nacionais e Europeias em Matéria Civil e Laboral”; “Acidentes de Viação: Diálogo entre o Direito Nacional e o Direito da União Europeia”; ou “Arrendamento e Direito à Habitação: Jurisprudência do TEDH e os Contextos de Mudança Nacional” Moderação/Dinamização”, entre outros.
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1736
    01-10-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1736
    01-10-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1736
    01-10-2025
    Capa Vale Tejo
    01-10-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar