02/10/2025

Sociedade | 02-10-2025 12:44

Obras de pavimentação vão arrancar e condicionar trânsito na EN118

A Estrada Nacional 118 vai estar sujeita a condicionamentos de trânsito a partir de 3 de Outubro devido a obras de pavimentação promovidas pela Infraestruturas de Portugal, sobretudo no troço urbano de Benavente.

A Infraestruturas de Portugal (IP) inicia sexta-feira, 3 de Outubro, uma empreitada de pavimentação na Estrada Nacional 118, abrangendo o troço entre o quilómetro 22 e o quilómetro 45, desde a zona da Vendap até à unidade industrial da Sugal, concelho de Benavente.
As intervenções decorrem até 17 de Outubro, no período das 08h00 às 18h00, e têm especial incidência no atravessamento urbano de Benavente, onde o desgaste do piso tem levantado queixas de automobilistas e residentes.
Durante o período das obras, o trânsito vai estar condicionado, passando a processar-se de forma alternada, regulado por semáforos instalados no local.
A proximidade do Inverno torna a intervenção urgente, uma vez que o estado actual do pavimento poderia agravar-se com as primeiras chuvas, comprometendo a segurança rodoviária.

