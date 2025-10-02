Sociedade | 02-10-2025 13:59
Perturbações no fornecimento de água em Alenquer devido a rotura
Uma rotura na conduta de abastecimento de água está a provocar perturbações no fornecimento no Camarnal e na Bemposta, em Alenquer.
Uma rotura na conduta da rede de abastecimento de água, localizada na Rua Damião de Góis, no Camarnal, está a provocar falhas de pressão e perturbações no fornecimento às populações do Camarnal e da Bemposta, na União de Freguesias de Alenquer.
A intervenção da Águas de Alenquer, SA, prolonga-se até dia 3 de Outubro e obriga também ao corte de trânsito em várias artérias da localidade. As Ruas da Liberdade, João de Deus e de Santo António poderão estar totalmente interditas à circulação durante os trabalhos.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1736
01-10-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1736
01-10-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1736
01-10-2025
Capa Vale Tejo
01-10-2025
Especiais de O MIRANTE
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar