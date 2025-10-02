uma parceria com o Jornal Expresso
02/10/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 02-10-2025 13:59

Perturbações no fornecimento de água em Alenquer devido a rotura

Perturbações no fornecimento de água em Alenquer devido a rotura
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Uma rotura na conduta de abastecimento de água está a provocar perturbações no fornecimento no Camarnal e na Bemposta, em Alenquer.

Uma rotura na conduta da rede de abastecimento de água, localizada na Rua Damião de Góis, no Camarnal, está a provocar falhas de pressão e perturbações no fornecimento às populações do Camarnal e da Bemposta, na União de Freguesias de Alenquer.
A intervenção da Águas de Alenquer, SA, prolonga-se até dia 3 de Outubro e obriga também ao corte de trânsito em várias artérias da localidade. As Ruas da Liberdade, João de Deus e de Santo António poderão estar totalmente interditas à circulação durante os trabalhos.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1736
    01-10-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1736
    01-10-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1736
    01-10-2025
    Capa Vale Tejo
    01-10-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar