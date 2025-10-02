Porto Alto recebe colheita de sangue

A Cruz Vermelha Portuguesa, em parceria com a Comissão de Festas do Porto Alto, promove no domingo, 5 de Outubro, uma colheita de sangue no Centro Social, entre as 09h00 e as 13h00.

A iniciativa é organizada pela Delegação de Alenquer da Cruz Vermelha Portuguesa, através do Pólo Social do Porto Alto, e conta com o apoio da Comissão de Festas do Porto Alto.

A sessão de dádiva de sangue terá lugar no Centro Social da Comissão de Festas, situado na Rua Padre Cruz, em Samora Correia, e decorrerá durante toda a manhã de domingo, entre as 09h00 e as 13h00.

De acordo com a organização, podem doar sangue todos os cidadãos com mais de 18 anos e em boas condições de saúde, desde que pesem mais de 50 quilos. Os voluntários deverão apresentar documento de identificação válido e garantir uma boa hidratação com líquidos não alcoólicos antes da dádiva.

A Cruz Vermelha lembra que cada dádiva pode ajudar a salvar várias vidas e sublinha a importância da participação da comunidade nestas iniciativas de solidariedade e saúde pública.