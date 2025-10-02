uma parceria com o Jornal Expresso
02/10/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 02-10-2025 15:00

Porto Alto recebe colheita de sangue

Porto Alto recebe colheita de sangue
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Cruz Vermelha Portuguesa, em parceria com a Comissão de Festas do Porto Alto, promove no domingo, 5 de Outubro, uma colheita de sangue no Centro Social, entre as 09h00 e as 13h00.

A iniciativa é organizada pela Delegação de Alenquer da Cruz Vermelha Portuguesa, através do Pólo Social do Porto Alto, e conta com o apoio da Comissão de Festas do Porto Alto.
A sessão de dádiva de sangue terá lugar no Centro Social da Comissão de Festas, situado na Rua Padre Cruz, em Samora Correia, e decorrerá durante toda a manhã de domingo, entre as 09h00 e as 13h00.
De acordo com a organização, podem doar sangue todos os cidadãos com mais de 18 anos e em boas condições de saúde, desde que pesem mais de 50 quilos. Os voluntários deverão apresentar documento de identificação válido e garantir uma boa hidratação com líquidos não alcoólicos antes da dádiva.
A Cruz Vermelha lembra que cada dádiva pode ajudar a salvar várias vidas e sublinha a importância da participação da comunidade nestas iniciativas de solidariedade e saúde pública.
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1735
    01-10-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1735
    01-10-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1735
    01-10-2025
    Capa Vale Tejo
    01-10-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar