03/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 03-10-2025 12:00

Centro de Dia de Paialvo promove 3ª Caminhada Solidária

Centro de Dia de Paialvo promove 3ª Caminhada Solidária
Foto Facebook Centro Social Paroquial de Nossa Senhora da Conceição de Paialvo
Iniciativa acontece na manhã de domingo, 5 de Outubro.

A 3ª Caminha Solidária do Centro de Dia de Paialvo, concelho de Tomar, vai decorrer no domingo, dia 5 de Outubro. A concentração está marcada para as 8h30 no Centro de Dia de Paialvo. Antes da caminhada, que terá uma distância de 12km, vai ocorrer um aquecimento de zumba. A iniciativa conta ainda com animação para crianças e almoço.
A caminhada solidária é organizada pelo Centro Social Paroquial de Nossa Senhora da Conceição de Paialvo.


