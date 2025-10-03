Centro de Dia de Paialvo promove 3ª Caminhada Solidária

A 3ª Caminha Solidária do Centro de Dia de Paialvo, concelho de Tomar, vai decorrer no domingo, dia 5 de Outubro. A concentração está marcada para as 8h30 no Centro de Dia de Paialvo. Antes da caminhada, que terá uma distância de 12km, vai ocorrer um aquecimento de zumba. A iniciativa conta ainda com animação para crianças e almoço.

A caminhada solidária é organizada pelo Centro Social Paroquial de Nossa Senhora da Conceição de Paialvo.



