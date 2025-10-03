Festival do Bunho e do Pão de Barbela na Moçarria

O Festival do Bunho e do Pão de Barbela, organizado pela junta de freguesia, regressa para a 3ª edição.

A freguesia da Moçarria, no concelho de Santarém, vai ser palco da 3.ª edição do Festival do Bunho e do Pão de Barbela, que decorre nos dias 3, 4 e 5 de outubro de 2025, no recinto de festas. A iniciativa é da organização da Junta de Freguesia da Moçarria e tem o apoio da Câmara Municipal de Santarém e da pastelaria Amazona.

O festival tem entrada livre e contará com tasquinhas gastronómicas dinamizadas por associações locais, venda de produtos regionais, artesanato e um programa diversificado de actividades.

Na sexta-feira, dia 3, a abertura oficial será marcada por showcookings dedicados ao pão e à tradição local, animação musical com o grupo “Os Carambolas” e baile popular com Jorge Paulo e Susana. O programa do fim-de-semana, inclui ainda provas gastronómicas, workshops, a actuação do Rancho Folclórico da Moçarria e várias outras actuações musicais.

O evento conta com a participação das principais associações da freguesia e com o apoio de várias entidades regionais.



