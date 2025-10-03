IACA celebra Dia do Animal em Santarém com actividades para crianças e doação de 2,5 toneladas de alimentos

A IACA – Associação Portuguesa dos Industriais de Alimentos Compostos para Animais assinala esta sexta-feira, 3 de Outubro, o Dia Mundial do Animal, que acontece anualmente a 4 de Outubro, com uma iniciativa inserida no âmbito do seu Projecto “IACA Solidária”.

A associação faz a doação de 2,5 toneladas de alimentos para animais no CROAS (Centro de Recolha Oficial de Animais de Santarém), um abrigo temporário de animais beneficiado pela ASPA (Associação Scalabitana de Proteção Animal). Desenvolve também diversas actividades lúdico-didáticas para 260 crianças do ensino pré-escolar e básico do Centro Escolar Salgueiro Maia.

As atividades com as crianças incluem a interacção com o jogo didático "A Quinta do Vale", projeto do FeedInov CoLab iniciado em 2021 e envolve atividades e jogos educativos para promover o espírito crítico e a literacia agroalimentar nas escolas. Há ainda a demonstração das capacidades de quatro cães terapeutas da Smiledog, que apoiam a terapia, a educação e a inclusão, nomeadamente de crianças com necessidades especiais, proporcionando também momentos de interacção com os alunos presentes.

A acção, realizada em colaboração com a Câmara Municipal de Santarém, assinala também, simbolicamente, a oferta de mais de 300 toneladas de ração efectuada pelos associados da IACA ao longo do ano de 2025 em várias regiões do país, apoiando associações de proteção animal e produtores pecuários, vítimas dos incêndios deste verão. Esta ação representa igualmente o compromisso dos associados da IACA com a saúde e bem-estar animal em Portugal.

Segundo Jaime Piçarra, secretário-geral da IACA “Este gesto é apenas a face visível de um esforço coletivo do setor que, ano após ano, contribui de forma concreta para o bem-estar animal e para o apoio a instituições que tanto fazem nesta área. Porque o Dia do Animal tem de ser celebrado todos os dias”. Romão Braz, presidente da IACA, sublinha: “A solidariedade caminha lado a lado com a produtividade. As empresas de alimentação animal têm investido em inovação e eficiência, garantindo qualidade e segurança alimentar ao mesmo tempo que apoiam quem mais precisa. É este equilíbrio que reforça a relevância do sector para o país”.