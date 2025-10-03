uma parceria com o Jornal Expresso
03/10/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 03-10-2025 07:00

Investimento de 14 milhões de euros em terminal rodoferroviário no Entroncamento

fabrica armazem
foto ilustrativa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Terminal, que conta com um investimento inicial de 14 milhões de euros, vai permitir a entrada de composições de até 1.700 metros e resulta também da ligação da empresa OJE Logistics à indústria da pasta e do papel.

A OJE Logistics inaugurou na quinta-feira, 2 de Setembro, um terminal rodoferroviário na zona do Entroncamento, que contou com um investimento inicial de 14 milhões de euros. “Este é um terminal rodoferroviário, localizado no centro de Portugal e no centro ferroviário que, em consequência, está ligado à linha do Norte e aos principais portos – Sines, Lisboa e Leixões”, adiantou à Lusa o presidente do conselho de administração da OJE Logistics, Paulo Mariano, que destacou que este terminal tem uma “importância estratégica” não só para a região, mas para a economia nacional, tendo em conta a sua localização. Conforme apontou, este terminal constitui uma oportunidade para os grandes importadores e exportadores que movimentarem carga, em particular, para indústrias como a metalomecânica, extrativa e do azeite, além da pasta e do papel.
Actualmente já está a ser realizado um comboio diário, mas a empresa espera aumentar este número, “dentro das limitações técnicas e logísticas”. A construção do terminal teve início em 2019 e só terminou este ano, tendo sofrido atrasos devido à pandemia de Covid-19, “que transformou o investimento”. A OJE Logistics tem ainda previsto para o próximo ano um investimento de dois milhões de euros para a construção de um novo armazém. “Todas as empresas têm de se adaptar aos tempos em que vivem. Nesse sentido, percebemos que temos de construir rapidamente outro armazém para servir os clientes da logística”, afirmou Paulo Mariano. A construção deste armazém deverá iniciar-se no próximo ano e prevê-se que já esteja em funcionamento no início de 2027.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1736
    01-10-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1736
    01-10-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1736
    01-10-2025
    Capa Vale Tejo
    01-10-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar