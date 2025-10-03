Investimento de 14 milhões de euros em terminal rodoferroviário no Entroncamento

A OJE Logistics inaugurou na quinta-feira, 2 de Setembro, um terminal rodoferroviário na zona do Entroncamento, que contou com um investimento inicial de 14 milhões de euros. “Este é um terminal rodoferroviário, localizado no centro de Portugal e no centro ferroviário que, em consequência, está ligado à linha do Norte e aos principais portos – Sines, Lisboa e Leixões”, adiantou à Lusa o presidente do conselho de administração da OJE Logistics, Paulo Mariano, que destacou que este terminal tem uma “importância estratégica” não só para a região, mas para a economia nacional, tendo em conta a sua localização. Conforme apontou, este terminal constitui uma oportunidade para os grandes importadores e exportadores que movimentarem carga, em particular, para indústrias como a metalomecânica, extrativa e do azeite, além da pasta e do papel.

Actualmente já está a ser realizado um comboio diário, mas a empresa espera aumentar este número, “dentro das limitações técnicas e logísticas”. A construção do terminal teve início em 2019 e só terminou este ano, tendo sofrido atrasos devido à pandemia de Covid-19, “que transformou o investimento”. A OJE Logistics tem ainda previsto para o próximo ano um investimento de dois milhões de euros para a construção de um novo armazém. “Todas as empresas têm de se adaptar aos tempos em que vivem. Nesse sentido, percebemos que temos de construir rapidamente outro armazém para servir os clientes da logística”, afirmou Paulo Mariano. A construção deste armazém deverá iniciar-se no próximo ano e prevê-se que já esteja em funcionamento no início de 2027.

