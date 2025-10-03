Ribeira do Mergulhão em Santarém precisa de limpeza urgente

A ribeira do Mergulhão, uma linha de água que atravessa Santarém, necessita de uma limpeza profunda para mitigar o risco de inundações em períodos de forte pluviosidade, que cortam o acesso às habitações dos moradores da quinta do Mergulhão. O assunto foi abordado mais uma vez em reunião do executivo camarário, com o vereador Manuel Afonso (PS) a alertar que é necessário efectuar rapidamente uma limpeza da ribeira do Mergulhão, para que mais tarde não se lamentem “situações desagradáveis”. O mesmo disse em relação à ribeira de Alfange, referindo que o próximo executivo deve ter em atenção essas questões.

A vereadora do Chega, Manuela Estêvão, que já anteriormente havia alertado, em reunião do executivo, para o estado da ribeira do Mergulhão, concordou com a intervenção de Manuel Afonso e classificou o curso de água como “um esgoto a céu aberto” rodeado de canas e mato. Criticou ainda o facto de a vegetação cortada durante o Verão ter sido deixada no local, como é visível, por exemplo, junto ao passadiço sobre a linha de água junto à Escola Alexandre Herculano. “Toda aquela área merece uma atenção especial”, reforçou, lamentando o que apelidou de “desmazelo e laxismo” do município.

Como O MIRANTE relatou em Dezembro de 2022, sempre que chove demasiado os moradores da zona da Quinta do Mergulhão vivem a mesma angústia. A estreita estrada que dá acesso às suas moradias, nas proximidades da Escola Alexandre Herculano, transforma-se num lago impedindo a circulação. A força das águas foi escavando a terra por baixo do alcatrão, que começou a ceder na berma que margina o curso de água.