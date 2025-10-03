Seis detidos por caça em área não autorizada em Coruche
Seis homens, com idades entre os 46 e os 67 anos, foram detidos em Coruche por caçarem numa herdade com autorização caducada.
A GNR de Coruche deteve seis indivíduos que se encontravam, no dia 30 de Setembro, a caçar numa zona onde a licença já não tinha validade.
A operação do Serviço de Protecção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) surgiu na sequência de uma denúncia que dava conta da prática de actos venatórios numa herdade do concelho de Coruche. No local, os militares confirmaram a actividade ilegal e procederam à detenção dos suspeitos em flagrante delito.
Na acção foram apreendidas seis armas de fogo, quatro miras, um silenciador e dez munições. Os detidos foram constituídos arguidos e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Coruche.
A operação contou ainda com o apoio dos militares do Posto Territorial de Coruche.