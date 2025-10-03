uma parceria com o Jornal Expresso
03/10/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 03-10-2025 10:00

Seis detidos por caça em área não autorizada em Coruche

Seis detidos por caça em área não autorizada em Coruche
foto dr
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Seis homens, com idades entre os 46 e os 67 anos, foram detidos em Coruche por caçarem numa herdade com autorização caducada.

A GNR de Coruche deteve seis indivíduos que se encontravam, no dia 30 de Setembro, a caçar numa zona onde a licença já não tinha validade.
A operação do Serviço de Protecção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) surgiu na sequência de uma denúncia que dava conta da prática de actos venatórios numa herdade do concelho de Coruche. No local, os militares confirmaram a actividade ilegal e procederam à detenção dos suspeitos em flagrante delito.
Na acção foram apreendidas seis armas de fogo, quatro miras, um silenciador e dez munições. Os detidos foram constituídos arguidos e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Coruche.
A operação contou ainda com o apoio dos militares do Posto Territorial de Coruche.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1736
    01-10-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1736
    01-10-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1736
    01-10-2025
    Capa Vale Tejo
    01-10-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar