Tomar recria Mercado de 1900 na Praça da República

A Praça da República, em Tomar, vai receber no domingo, dia 5 de Outubro, o “Mercado de 1900”. O evento pretende recriar um mercado do princípio do século XX, no local onde decorria habitualmente nessa época. A iniciativa é organizada pelo Conselho Técnico Regional do Alto Ribatejo da Federação do Folclore Português e Ranchos Folclóricos do concelho de Tomar.

Pelas 9h50 chegam os vendedores ao mercado. Segue-se a abertura do mercado às 10h00. Durante o evento há animação com bailarico, cantadores e tocadores de instrumentos tradicionais. O “Mercado de 1900” termina pelas 15h00.