Ano lectivo arranca em Vila Franca de Xira com investimento de oito milhões

Este ano lectivo vai custar ao erário público em Vila Franca de Xira 8 milhões e 23 mil euros, o valor que o município vai investir nos 82 protocolos que rubricou a 17 de Setembro no Palácio do Sobralinho com entidades ligadas à educação no concelho.

A despesa resulta da descentralização implementada no ano passado no sector da educação. Por isso, o executivo municipal aprovou em reunião de câmara um pacote de apoios onde estão abrangidas 10 áreas de intervenção envolvendo os agrupamentos de escolas e uma secundária que não passou para a responsabilidade do município, 13 associações de pais e encarregados de educação e 15 entidades do movimento associativo, solidário e desportivo, incluindo colectividades do concelho e a Federação Portuguesa de Futebol e a Associação de Futebol de Lisboa.

Em comunicado, o município explica que estes protocolos abrangem áreas e respostas importantes para as crianças e jovens bem como para as famílias, com destaque para a escola a tempo inteiro, as actividades de enriquecimento curricular, as refeições escolares e os transportes das crianças e jovens para as actividades lectivas.

No concelho, o arranque do ano lectivo foi assinalado a 16 de Setembro, com uma visita do presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, a dez estabelecimentos de ensino do concelho, um de cada agrupamento de escolas. Neste ano lectivo, informa o município, frequentam a rede pública de ensino do concelho 17.500 alunos, da educação pré-escolar ao ensino secundário, em nove agrupamentos de escolas e uma escola secundária não agrupada ao município, sendo assegurados pelo município serviços de apoio às famílias e à actividade não lectiva.