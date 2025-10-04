uma parceria com o Jornal Expresso
Sociedade | 04-10-2025 07:00

Ano lectivo arranca em Vila Franca de Xira com investimento de oito milhões

Ano lectivo arranca em Vila Franca de Xira com investimento de oito milhões
Fernando Paulo Ferreira, presidente do município, assinalou o arranque do ano lectivo visitando dez escolas do concelho, um de cada agrupamento de escolas - FOTO CM Vila Franca de Xira
Mais de 17 mil alunos por todo o concelho começaram o ano lectivo na última semana em Vila Franca de Xira. Para assegurar o funcionamento do ano lectivo, o município rubricou 82 protocolos com entidades ligadas ao sector da educação, muitos deles decorrentes da transferência de competências, resultando num investimento municipal de 8 milhões de euros.

Este ano lectivo vai custar ao erário público em Vila Franca de Xira 8 milhões e 23 mil euros, o valor que o município vai investir nos 82 protocolos que rubricou a 17 de Setembro no Palácio do Sobralinho com entidades ligadas à educação no concelho.
A despesa resulta da descentralização implementada no ano passado no sector da educação. Por isso, o executivo municipal aprovou em reunião de câmara um pacote de apoios onde estão abrangidas 10 áreas de intervenção envolvendo os agrupamentos de escolas e uma secundária que não passou para a responsabilidade do município, 13 associações de pais e encarregados de educação e 15 entidades do movimento associativo, solidário e desportivo, incluindo colectividades do concelho e a Federação Portuguesa de Futebol e a Associação de Futebol de Lisboa.
Em comunicado, o município explica que estes protocolos abrangem áreas e respostas importantes para as crianças e jovens bem como para as famílias, com destaque para a escola a tempo inteiro, as actividades de enriquecimento curricular, as refeições escolares e os transportes das crianças e jovens para as actividades lectivas.
No concelho, o arranque do ano lectivo foi assinalado a 16 de Setembro, com uma visita do presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, a dez estabelecimentos de ensino do concelho, um de cada agrupamento de escolas. Neste ano lectivo, informa o município, frequentam a rede pública de ensino do concelho 17.500 alunos, da educação pré-escolar ao ensino secundário, em nove agrupamentos de escolas e uma escola secundária não agrupada ao município, sendo assegurados pelo município serviços de apoio às famílias e à actividade não lectiva.

