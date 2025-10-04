uma parceria com o Jornal Expresso
Sociedade | 04-10-2025 18:00

Banda Sinfónica da PSP toca em Santarém

instrumentos banda
foto ilustrativa
O espectáculo está agendado para dia 10 de Outubro, pelas 21h30, no Convento de São Francisco, em Santarém.

A Sociedade Recreativa Operária de Santarém vai organizar um concerto com a Banda Sinfónica da Polícia de Segurança Pública (PSP). O espectáculo está agendado para dia 10 de Outubro, pelas 21h30, no Convento de São Francisco, em Santarém. A entrada é gratuita, mas limitada à lotação do espaço. Para mais informações e reservas basta contactar o endereço eletrónico secretaria@sro.pt.

A Banda Sinfónica da PSP, sob a regência do maestro intendente José Ferreira Brito, traz a Santarém um concerto dedicado a obras do compositor português Miguel Diniz (que passou por Santarém no seu percurso artístico), sendo esperadas algumas estreias. Como solista, no saxofone tenor, vai estar Nuno Martins, músico e professor que iniciou o percurso musical aos 10 anos, na Sociedade Filarmónica de Benavente. É músico da Banda Sinfónica da PSP desde 2000.

