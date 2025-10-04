uma parceria com o Jornal Expresso
Sociedade | 04-10-2025 13:31

Incêndio danifica edifício no centro do Cartaxo

foto CM Cartaxo
Fogo obrigou à mobilização de vários meios operacionais da região, mas não causou vítimas.

Um incêndio deflagrou na manhã deste sábado, 4 de Outubro, num edifício situado na Rua Serpa Pinto, entre o Millennium BCP e a Pastelaria Rosabella, no centro do Cartaxo. Segundo informações do Comando Sub-Regional da Lezíria do Tejo da Proteção Civil, o alerta foi dado às 09h58 e não há registo de vítimas.
A Proteção Civil adianta ainda que estiveram no local 41 operacionais apoiados por 11 meios, entre eles os Bombeiros Municipais do Cartaxo, com o reforço dos Bombeiros Voluntários de Azambuja, Alcoentre e Santarém, bem como dos Sapadores de Santarém. As forças de segurança também marcaram presença para garantir a proteção da área, estando a extensão dos danos no edifício a ser avaliada.
Em comunicado, a Câmara Municipal do Cartaxo também já informou que a situação “se encontra estável” e deixou uma palavra de reconhecimento às equipas envolvidas, expressando o “profundo agradecimento a todos os bombeiros, às corporações e às forças de segurança presentes no local pelo empenho, dedicação e profissionalismo”.

