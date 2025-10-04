Jantar de campanha do PS em Santarém com líder nacional do partido a apoiar

O Partido Socialista juntou cerca de um milhar de pessoas num jantar de campanha para as autárquicas realizado na noite de sábado, 4 de Outubro, no Centro Nacional de Exposições, em Santarém. O encontro contou com a presença do secretário-geral do partido, José Luís Carneiro, do líder distrital do PS, Hugo Costa, e de outras figuras nacionais dos socialistas como José António Vieira da Silva e Marcos Perestrelo.



Joaquim Neto, cabeça de lista à Assembleia Municipal de Santarém, Diamantino Duarte, cabeça de lista à União de Freguesias da Cidade de Santarém, e Pedro Ribeiro, candidato à presidência da Câmara de Santarém, foram alguns dos oradores que insistiram na necessidade de mudança no concelho. Discursaram também a mandatária para a juventude, Beatriz Machado, o mandatário da candidatura, Miguel Castanho, o ex-ministro Vieira da Silva e o líder nacional do partido, José Luís Carneiro, que nessa data celebrava mais um aniversário e teve direito a bolo e aos ‘parabéns a você’, num espaço repleto de apoiantes e de bandeiras nacionais, do PS e da candidatura de Pedro Ribeiro.