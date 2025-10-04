uma parceria com o Jornal Expresso
05/10/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 05-10-2025 00:53

Jantar de campanha do PS em Santarém com líder nacional do partido a apoiar

Jantar de campanha do PS em Santarém com líder nacional do partido a apoiar
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O Partido Socialista juntou cerca de um milhar de pessoas num jantar de campanha para as autárquicas realizado na noite de sábado, 4 de Outubro, no Centro Nacional de Exposições, em Santarém.

O Partido Socialista juntou cerca de um milhar de pessoas num jantar de campanha para as autárquicas realizado na noite de sábado, 4 de Outubro, no Centro Nacional de Exposições, em Santarém. O encontro contou com a presença do secretário-geral do partido, José Luís Carneiro, do líder distrital do PS, Hugo Costa, e de outras figuras nacionais dos socialistas como José António Vieira da Silva e Marcos Perestrelo.

Joaquim Neto, cabeça de lista à Assembleia Municipal de Santarém, Diamantino Duarte, cabeça de lista à União de Freguesias da Cidade de Santarém, e Pedro Ribeiro, candidato à presidência da Câmara de Santarém, foram alguns dos oradores que insistiram na necessidade de mudança no concelho. Discursaram também a mandatária para a juventude, Beatriz Machado, o mandatário da candidatura, Miguel Castanho, o ex-ministro Vieira da Silva e o líder nacional do partido, José Luís Carneiro, que nessa data celebrava mais um aniversário e teve direito a bolo e aos ‘parabéns a você’, num espaço repleto de apoiantes e de bandeiras nacionais, do PS e da candidatura de Pedro Ribeiro.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1736
    01-10-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1736
    01-10-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1736
    01-10-2025
    Capa Vale Tejo
    01-10-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar