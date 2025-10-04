uma parceria com o Jornal Expresso
04/10/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 04-10-2025 12:00

Mais de 4.600 acidentes registados na Área Metropolitana de Lisboa este ano

transito carros engarrafamento
foto ilustrativa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Na região onde se insere o concelho de Vila Franca de Xira houve um aumento no número de ocorrências na área da Polícia de Segurança Pública.

A Divisão de Trânsito do Comando Metropolitano de Lisboa (COMETLIS) da Polícia de Segurança Pública registou, nos primeiros nove meses deste ano, um total de 4.689 acidentes rodoviários, dos quais resultaram 14 vítimas mortais, 106 feridos graves e 1.851 feridos ligeiros. Os números abrangem toda a área metropolitana, incluindo o concelho de Vila Franca de Xira e foram divulgados a 3 de Outubro pela PSP em comunicado.
No mesmo período, a actividade operacional da PSP resultou em 1.412 detenções relacionadas com ilícitos rodoviários. Entre estas, destacam-se 668 por condução sem habilitação legal, 323 por condução sob a influência do álcool, 198 por especulação e 140 por desobediência. Estes resultados, considera a PSP, representam um aumento superior a 400% em comparação com 2024, reflexo da aposta do COMETLIS no reforço da fiscalização e da visibilidade policial, sobretudo nas vias rápidas, zonas de diversão noturna e pontos negros de sinistralidade rodoviária. Segundo a PSP, este incremento tem como objectivo travar comportamentos de risco que continuam a persistir entre os condutores.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1736
    01-10-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1736
    01-10-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1736
    01-10-2025
    Capa Vale Tejo
    01-10-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar