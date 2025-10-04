Marta Hugon vence prémio literário Irene Lisboa com a obra Souvenir

A cantora e escritora Marta Hugon é a vencedora do Prémio Literário Irene Lisboa deste ano, promovido pela Câmara de Arruda dos Vinhos, com o livro de contos Souvenir, publicado pela editora Tinta-da-China.

A entrega do galardão, no valor de 5 mil euros, teve lugar a 23 de Setembro, data em que se assinalou o 36º aniversário da Biblioteca Municipal Irene Lisboa. Em comunicado, o município diz que o júri, constituído por Paula Morão, Isabel Soares e Inês Fonseca Santos, decidiu por unanimidade distinguir a obra, sublinhando a sua “elevada qualidade estético-literária”, o “equilíbrio narrativo” e a “riqueza linguística” da obra.

Os avaliadores destacaram ainda as afinidades entre o livro e a escrita de Irene Lisboa, sobretudo no modo como a memória é trabalhada como “reconstrução” e reinterpretação do quotidiano. Nascida em Lisboa em 1971, Marta Hugon é uma das vozes mais reconhecidas do jazz português, com cinco discos editados em nome próprio e múltiplas colaborações. “Souvenir” marca a sua estreia na ficção, depois da publicação do conto “Conceição” na 10ª edição da revista Granta em língua portuguesa.

O prémio foi entregue pelo presidente da Câmara de Arruda dos Vinhos, Carlos Alves (PS), numa cerimónia que contou com a presença de Isabel Soares, em representação do júri. O livro Souvenir será apresentado no dia 15 de Novembro, na Sala Jardim da Biblioteca Municipal Irene Lisboa, integrado nas comemorações do Mês Irene Lisboa.

Arruda dos Vinhos celebra nome maior da literatura

Com a criação do Prémio Literário Irene Lisboa, o município de Arruda dos Vinhos pretende divulgar o nome e a vida de Irene Lisboa, promover o estudo da sua obra, valorizar a língua portuguesa, a cultura e a identidade de Arruda dos Vinhos. Irene Lisboa nasceu em Dezembro de 1892 em Arranhó e a sua produção literária divide-se pela poesia, conto, crónica e novela, sempre em tom intimista e autobiográfico. Em sua homenagem, a Federação Nacional dos Professores fundou em Janeiro de 1988 o Instituto Irene Lisboa e a escritora foi agraciada a título póstumo, em Maio de 1989, com o grau de comendador da Ordem da Liberdade. Irene Lisboa morreu em Novembro de 1958 e em Arranhó existe hoje o Museu Irene Lisboa.