Qualidade da água da Lagoa da Alverca gera discussão na Assembleia Municipal da Golegã

A qualidade da água da Lagoa da Alverca esteve em debate na Assembleia Municipal da Golegã, que decorreu a 19 de Setembro. A questão foi levantada pelo presidente da assembleia, José Miguel Riachos, que quis saber com que frequência são feitas as análises e se a qualidade da água é adequada, tendo em conta que o espaço é usado para desportos náuticos e actividades de lazer. O vice-presidente da câmara explicou que, antes da abertura do Centro Náutico, foram realizadas análises em laboratório reconhecido, que classificaram a água como tendo “qualidade excelente para a prática balnear”. Apesar de não ser um local destinado a banhos, o relatório provou que a lagoa reúne condições para a prática desportiva e recreativa.

O tema já tinha sido levantado em reunião de câmara pela vereadora socialista Ana Isabel Caixinha, que apresentou resultados de análises feitas pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), e que punham em causa a qualidade da água. Segundo a autarca, as amostras não seguiram os parâmetros definidos pela APA, mas tiveram por base os critérios aplicados à análise da água, específicos de uma lagoa. O vice-presidente acusou-a de “falta de rigor” e de estar a utilizar o tema para benefício eleitoral, algo que a vereadora rejeitou. “Não pedi as análises para obter qualquer benefício eleitoral, mas sim por preocupação com a qualidade de vida no concelho”, garantiu. Devido à polémica, o executivo municipal mandou repetir as análises em laboratório certificado pela APA, que confirmaram que a água está em boas condições.

Na reunião da assembleia, Ana Caixinha não levantou dúvidas relativamente aos resultados apresentados pelo executivo, sublinhando: “se esta situação incomodou, ainda bem, porque foram feitas análises e ficamos todos a saber dos resultados”, disse, acrescentando que o mais importante é que a população esteja informada. O vice-presidente anunciou ainda que os resultados das próximas análises vão passar a ser afixados junto ao Centro Náutico, de forma a garantir transparência e tranquilidade a todos os utilizadores da lagoa.