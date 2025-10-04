uma parceria com o Jornal Expresso
04/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 04-10-2025 12:00

Recolha de sangue na Biblioteca de Alenquer

CM Alenquer
Acção está agendada para dia 24 de Outubro, entre as 9h00 e as 13h00.

A Biblioteca Municipal de Alenquer vai receber mais uma sessão de colheita de sangue, agendada para o próximo dia 24 de outubro, entre as 9h00 e as 13h00.
Podem participar na dávida todas as pessoas com mais de 18 anos e mais de 50kg de peso e que tenham hábitos de vida saudáveis.
Ao mesmo tempo os participantes podem registar-se como possíveis dadores de medula óssea.
