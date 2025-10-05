Alpiarça inaugura novo quartel da GNR depois de mais de 30 anos de espera

O novo edifício da GNR de Alpiarça, situado na Rua Maestro Virgílio F. Venceslau, resulta de um processo de mais de 30 anos marcado por avanços e recuos que agora conhece o seu desfecho. A população e os militares passam agora a contar com um espaço moderno e funcional, que vem substituir as antigas instalações onde durante décadas se prestou serviço em condições consideradas desajustadas.

A inauguração teve lugar no dia 25 de Setembro e contou com a presença de várias entidades civis e militares, entre elas o Comandante-Geral da GNR, Tenente-General Rui Alberto Veloso, o secretário de Estado da Administração Interna, Telmo Correia, e a presidente da Câmara Municipal de Alpiarça, Sónia Sanfona. Nos discursos oficiais, a presidente da Câmara de Alpiarça sublinhou o simbolismo da inauguração, lembrando que “durante décadas, os homens e mulheres da GNR em Alpiarça desempenharam as suas funções com dedicação exemplar, apesar de o fazerem em instalações desajustadas”. Para a autarca, este quartel é “mais do que um edifício moderno e funcional”, representando também “um símbolo da confiança que o Estado deposita nas comunidades” e “um compromisso com a segurança e a proximidade”.

Já o secretário de Estado Telmo Correia reforçou a importância do investimento de cerca de 1,9 milhões de euros na obra, destacando três dimensões centrais: a operacional, pela capacidade de resposta às necessidades locais; a das condições de trabalho, pela dignidade que oferece aos militares; e a da atractividade, ao tornar a carreira mais apelativa para novos efectivos. O governante lembrou ainda os desafios actuais da região e do país, como o combate ao furto e à violência doméstica e crime em áreas agrícolas, sublinhando que “a atractividade das forças de segurança faz-se também de boas condições de trabalho e de equipamentos modernos”. Na mesma linha, o Tenente-General Rui Alberto Veloso acrescentou que o novo posto “satisfaz uma aspiração antiga, enaltecendo ainda o esforço conjunto entre a administração central, a autarquia e a GNR para concretizar o projecto.

Depois da sessão solene, os convidados, acompanhados por membros da comunidade, visitaram as novas instalações, situadas numa localização estratégica junto ao Agrupamento de Escolas José Relvas e à Unidade de Saúde Familiar.