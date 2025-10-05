uma parceria com o Jornal Expresso
05/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 05-10-2025 15:00

Detidos por tráfico de droga em Santarém

PSP deteve dois homens, de 38 e 20 anos, por suspeita de tráfico de estupefacientes.

A PSP de Santarém deteve no dia 2 de Outubro um homem de 38 anos pelo crime de tráfico de estupefacientes. Durante a operação foram apreendidas 54 doses de heroína, 26 doses de cocaína, 445 euros em dinheiro e um telemóvel. O suspeito foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coacção de apresentações periódicas três vezes por semana.
Ainda no mesmo dia, a PSP de Santarém procedeu a outra detenção, em flagrante delito, de um jovem de 20 anos, também pelo crime de tráfico de estupefacientes, tendo-lhe apreendido 55 doses de haxixe. O detido foi constituído arguido e sujeito a termo de identidade e residência, aguardando o desenrolar do processo em liberdade.

