Enfermeira Célia Mestre explicou em Santarém os benefícios do yoga do riso

Com cerca de três décadas de carreira no Hospital Distrital de Santarém, Célia Mestre orientou uma aula de yoga do riso para os visitantes da Feira da Saúde, iniciativa que se realizou na Casa do Campino nos dias 19 e 20 de Setembro. “Sou apaixonada pela promoção da saúde física e mental e acabei por encontrar o yoga do riso como uma forma de alcançar esse equilíbrio”, começou por explicar.

O yoga do riso, continuou, é uma terapia que recorre a um recurso interno, neste caso, o riso. A meditação, o yoga e as técnicas de relaxamento são algumas das mais difundidas, já o yoga do riso é uma prática que junta um pouco de todas. Célia Mestre referiu que “a terapia do riso foi inventada por um médico que, quando percebeu que já havia estudos feitos com os benefícios do riso, descobriu a sua importância para o nosso bem-estar.” Como o cérebro não reconhece a diferença entre o riso verdadeiro e o riso forçado, ambos têm o mesmo efeito: aumento dos níveis de serotonina, uma das hormonas da felicidade com efeitos antidepressivos. A serotonina é considerada um antidepressivo capaz de controlar a dor, diminuir ou até extinguir a mesma, devido à libertação de endorfinas, um analgésico natural.

A enfermeira explicou que o nome teve origem na junção da respiração pranayama, característica da prática do yoga, ao riso. Célia Mestre salientou: “muitas vezes nem sequer sabemos respirar de forma correcta. Andamos sempre muito agitados. O stress é uma das maiores causas de morte a nível mundial e cada vez mais a ansiedade é um problema geral da sociedade”, vincou.

Célia Mestre recordou também a sua experiência pessoal: “um dia vim como participante a uma sessão de yoga do riso. Gostei muito e achei que aquilo era a minha cara. Quis levar o riso às pessoas e mostrar que temos recursos internos que nos ajudam a lidar melhor com as dificuldades, seja em casa, no trabalho ou na vida diária”, disse, acrescentando que muitas vezes somos nós que colocamos pressão em nós próprios de forma desnecessária. Para Célia Mestre, o yoga do riso é muito mais do que uma técnica de relaxamento, é uma forma simples e acessível de recuperar o equilíbrio e melhorar a qualidade de vida.