Escola Básica do Forte da Casa está velha e precisa de obras que já tardam

Estabelecimento escolar actualmente destinado apenas ao primeiro ciclo do ensino básico vai passar a acolher também a valência de pré-escolar e jardim de infância. Mas só depois de obras de quase dois milhões de euros.

A Escola Básica Professor Romeu Gil, localizada na vila do Forte da Casa, na União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa, está velha e há muito que precisa de obras para melhorar as condições dos alunos, professores e funcionários.

Há vários anos que pais e profissionais da educação exigiam a realização de trabalhos que agora o executivo municipal deliberou aprovar, por unanimidade, na sua última reunião de câmara. Em causa está o lançamento de um concurso público que prevê trabalhos de 1 milhão e 850 mil euros que deverão durar 450 dias.

A intervenção, segundo a proposta agora aprovada, tem como objectivo dotar o edifício da valência de ensino pré-escolar, com duas salas de actividades e capacidade para 50 crianças dos 3 aos 5 anos, bem como reformular e ampliar o refeitório e copa, reorganizar espaços do corpo docente, criar um espaço complementar para Actividades de Animação e Apoio à Família (AAAF) e requalificar os espaços exteriores. Actualmente a escola está apenas destinada ao primeiro ciclo do ensino básico. O procedimento prevê que a adjudicação e a decisão de contratar devem reportar-se à totalidade dos trabalhos a executar por um único concorrente/entidade executante de obras públicas, e não por lotes com diferentes concorrentes.

