uma parceria com o Jornal Expresso
05/10/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 05-10-2025 15:00

Escola Básica do Forte da Casa está velha e precisa de obras que já tardam

obras obra
foto ilustrativa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Estabelecimento escolar actualmente destinado apenas ao primeiro ciclo do ensino básico vai passar a acolher também a valência de pré-escolar e jardim de infância. Mas só depois de obras de quase dois milhões de euros.

A Escola Básica Professor Romeu Gil, localizada na vila do Forte da Casa, na União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa, está velha e há muito que precisa de obras para melhorar as condições dos alunos, professores e funcionários.
Há vários anos que pais e profissionais da educação exigiam a realização de trabalhos que agora o executivo municipal deliberou aprovar, por unanimidade, na sua última reunião de câmara. Em causa está o lançamento de um concurso público que prevê trabalhos de 1 milhão e 850 mil euros que deverão durar 450 dias.
A intervenção, segundo a proposta agora aprovada, tem como objectivo dotar o edifício da valência de ensino pré-escolar, com duas salas de actividades e capacidade para 50 crianças dos 3 aos 5 anos, bem como reformular e ampliar o refeitório e copa, reorganizar espaços do corpo docente, criar um espaço complementar para Actividades de Animação e Apoio à Família (AAAF) e requalificar os espaços exteriores. Actualmente a escola está apenas destinada ao primeiro ciclo do ensino básico. O procedimento prevê que a adjudicação e a decisão de contratar devem reportar-se à totalidade dos trabalhos a executar por um único concorrente/entidade executante de obras públicas, e não por lotes com diferentes concorrentes.

* Notícia desenvolvida na edição impressa de O MIRANTE

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1736
    01-10-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1736
    01-10-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1736
    01-10-2025
    Capa Vale Tejo
    01-10-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar