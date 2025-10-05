uma parceria com o Jornal Expresso
05/10/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 05-10-2025 07:00

Estrada que abateu em Vialonga está por arranjar há quatro anos

Estrada que abateu em Vialonga está por arranjar há quatro anos
Rua da Encosta continua por arranjar há quatro anos devido a construção de vivenda que não cumpriu a lei - foto O MIRANTE
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Já há mais de quatro anos que a construção de uma vivenda na Rua da Encosta, no Casal do Freixo, em Vialonga, provocou o abatimento do piso da estrada.

Já há mais de quatro anos que a construção de uma vivenda na Rua da Encosta, no Casal do Freixo, em Vialonga, provocou o abatimento do piso da estrada. Os moradores denunciaram a situação há dois anos a O MIRANTE e voltaram a referir que está tudo na mesma. Temem que com a chuva e o vento as terras não se aguentem e possam ceder, provocando o aluimento da estrada. Além disso, uma ambulância não consegue passar naquela parte da rua.
Em Agosto de 2023, a Câmara de Vila Franca de Xira confirmou ao nosso jornal que a obra da vivenda está embargada por desconformidade com as normas legais e regulamentares aplicáveis à construção e edificação. O município colocou sinalização no local, que ainda se mantém, e disse que os serviços estavam a acompanhar o assunto, nomeadamente a Protecção Civil Municipal. Na altura, a autarquia afirmou que cabia ao titular da construção reparar os danos na via. “O requerente e titular da construção está a efectuar diligências no sentido de proceder à reparação do arruamento municipal danificado e à correcção das deficiências e insuficiências dos muros de contenção periférica, tendentes à sua estabilização e consolidação”, dizia.
De acordo com a Câmara de Vila Franca de Xira, após contacto com o dono da obra os serviços decidiram levantar o embargo, “iniciando-se assim o prazo da contagem da licença para conclusão dos trabalhos”. O município garante ainda que informou o responsável que vai ser notificado para reparar o pavimento na estrada da Rua da Encosta, “tendo este já assumido anteriormente a reparação dos estragos”, mas sem efeito prático.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1736
    01-10-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1736
    01-10-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1736
    01-10-2025
    Capa Vale Tejo
    01-10-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar