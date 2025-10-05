Estrada que abateu em Vialonga está por arranjar há quatro anos

Já há mais de quatro anos que a construção de uma vivenda na Rua da Encosta, no Casal do Freixo, em Vialonga, provocou o abatimento do piso da estrada. Os moradores denunciaram a situação há dois anos a O MIRANTE e voltaram a referir que está tudo na mesma. Temem que com a chuva e o vento as terras não se aguentem e possam ceder, provocando o aluimento da estrada. Além disso, uma ambulância não consegue passar naquela parte da rua.

Em Agosto de 2023, a Câmara de Vila Franca de Xira confirmou ao nosso jornal que a obra da vivenda está embargada por desconformidade com as normas legais e regulamentares aplicáveis à construção e edificação. O município colocou sinalização no local, que ainda se mantém, e disse que os serviços estavam a acompanhar o assunto, nomeadamente a Protecção Civil Municipal. Na altura, a autarquia afirmou que cabia ao titular da construção reparar os danos na via. “O requerente e titular da construção está a efectuar diligências no sentido de proceder à reparação do arruamento municipal danificado e à correcção das deficiências e insuficiências dos muros de contenção periférica, tendentes à sua estabilização e consolidação”, dizia.

De acordo com a Câmara de Vila Franca de Xira, após contacto com o dono da obra os serviços decidiram levantar o embargo, “iniciando-se assim o prazo da contagem da licença para conclusão dos trabalhos”. O município garante ainda que informou o responsável que vai ser notificado para reparar o pavimento na estrada da Rua da Encosta, “tendo este já assumido anteriormente a reparação dos estragos”, mas sem efeito prático.