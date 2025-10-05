uma parceria com o Jornal Expresso
05/10/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 05-10-2025 11:44

Jorge Tavares: “Ser professor é romper os dias que empurram para as desigualdades”

Jorge Tavares: “Ser professor é romper os dias que empurram para as desigualdades”
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

No Dia Mundial do Professor, Jorge Tavares, director do Agrupamento de Escolas Marcelino Mesquita do Cartaxo, fala da docência como missão e poesia. À frente do agrupamento há vinte anos, renovou este ano o mandato até 2029.

Para Jorge Tavares, “ser professor em 2025 é romper os dias que empurram para as desigualdades”. Acredita que o ensino é feito de abraços, de silêncios desfeitos e de sonhos adolescentes. “Os professores têm muitas vidas dentro deles para cuidar”, diz o director, que vê na profissão uma força que resiste ao cansaço.
Reconduzido no cargo em Julho, o docente sublinha que os maiores desafios são sociais e que o respeito e a autoridade nunca estão garantidos. “Quem disser que a docência é fácil nunca viveu numa sala de aula. São dias descalços. Sobra a alma imensa", acrescenta.
Sobre o futuro, acredita que a inovação tecnológica é inevitável, mas deve ser acompanhada de humanidade pois “os olhos envelhecem quando se luta contra moinhos. A fonte fica maior quando a acrescentamos".
No final, deixa uma mensagem simbólica: “O professor é o rio onde a ave bebe. O Dia Mundial do Professor podia ser a 21 de Março, Dia da Poesia".

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1736
    01-10-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1736
    01-10-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1736
    01-10-2025
    Capa Vale Tejo
    01-10-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar