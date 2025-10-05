Sociedade | 05-10-2025 18:00
Polícia recupera malas furtadas em loja de Santarém
A PSP de Santarém conseguiu recuperar oito malas que haviam sido furtadas de uma loja no centro histórico da cidade, no dia 20 de Setembro. Os artigos foram apreendidos a uma mulher de 46 anos, que foi constituída arguida e sujeita à medida de coacção de termo de identidade e residência. Os artigos foram apreendidos no dia 1 de Outubro e devolvidos ao estabelecimento comercial.
