05/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 05-10-2025 18:00

Polícia recupera malas furtadas em loja de Santarém
A PSP de Santarém conseguiu recuperar oito malas que haviam sido furtadas de uma loja no centro histórico da cidade, no dia 20 de Setembro.

A PSP de Santarém conseguiu recuperar oito malas que haviam sido furtadas de uma loja no centro histórico da cidade, no dia 20 de Setembro. Os artigos foram apreendidos a uma mulher de 46 anos, que foi constituída arguida e sujeita à medida de coacção de termo de identidade e residência. Os artigos foram apreendidos no dia 1 de Outubro e devolvidos ao estabelecimento comercial.


