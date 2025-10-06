Sociedade | 06-10-2025 12:00
Concluída a renovada ligação entre a A15 e Rio Maior
foto ilustrativa - foto dr
Obra de quase 7 milhões de euros melhorou substancialmente um dos principais acessso à cidade e à zona industrial de Rio Maior.
A empreitada de requalificação e modernização da EN114 na ligação da A15 a Rio Maior foi dada por concluída pela empresa pública Infraestruturas de Portugal no dia 2 de Outubro. Uma obra de quase 7 milhões de euros financiada pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), onde o município também foi parceiro.
A intervenção, há muito reclamada, teve como objectivo a melhoria significativa das condições de acessibilidade, circulação e segurança, não apenas para o tráfego com origem e destino na zona industrial de Rio Maior, mas também para os veículos pesados e o tráfego de passagem proveniente da A15, que utiliza a EN114 como principal acesso à cidade.
A empreitada incluiu a construção de roundas ao longo do traçado, com o objectivo de reduzir as velocidades de circulação. A faixa de rodagem foi marginada por passeios, ciclovias e percursos mistos, promovendo uma mobilidade mais segura e inclusiva. Foram também realizados trabalhos de melhoria do pavimento e do sistema de drenagem, assim como o reforço e/ou substituição dos equipamentos de sinalização, balizagem e segurança.
