06/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 06-10-2025 12:00

Detido por furto em residência no concelho de Almeirim

A GNR de Almeirim deteve um homem de 34 anos pelo crime de furto em interior de residência, no concelho de Almeirim.

A GNR de Almeirim deteve um homem de 34 anos pelo crime de furto em interior de residência, no concelho de Almeirim. No decorrer de uma investigação relacionada com a ocorrência de múltiplos furtos no interior de residências, os militares desenvolveram diligências que permitiram identificar e localizar o suspeito.
No decurso da operação, no dia 2 de Outubro, o suspeito foi interceptado e detido em flagrante delito. Foi realizada uma busca domiciliária, da qual resultou a apreensão de diverso material, nomeadamente: uma arma de fogo; um carregador com munições; um bastão de madeira; um conjunto de chaves de ferramentas; uma garrafa de gás; um par de luvas.
