Encarregados de educação alertam para falta de condições na Escola Básica José Tagarro

Tem havido relatos de encarregados de educação sobre condições “indignas e discriminatórias” na Escola Básica José Tagarro, tal como foi denunciado a O MIRANTE por alguns pais alguns minutos antes da última sessão camarária do Cartaxo. Ciente das queixas, o presidente da câmara, João Heitor, abordou o tema na sessão, garantindo que o espaço vai ser alvo de melhorias.

O crescimento do número de alunos no concelho obrigou o município a reutilizar salas reabilitadas nos últimos anos, na Escola Básica José Tagarro, incluindo espaços antes dedicados a cursos profissionais e agora destinados a turmas do terceiro ano. No entanto, os pais têm alertado para problemas como isolamento térmico insuficiente, falta de climatização, espaço reduzido e percursos descobertos até ao refeitório e às casas de banho, pedindo a transferência para o edifício principal ou soluções provisórias, como WC portátil e cobertura para deslocações. Na última reunião de câmara, João Heitor reconheceu limitações da zona anexada, como os telheiros exteriores serem curtos, adiantando que serão instalados toldos para proteger as crianças do sol e da chuva, criando assim um espaço seguro para brincar. O autarca classifica os problemas recentes como “dores do crescimento”, destacando que o aumento de alunos é positivo, mas exige adaptações e acompanhamento constante.

Em declarações ao O MIRANTE, o presidente sublinhou ainda que, no geral, a escola dispõe de boas condições, mas que as instalações precisam de ajustes e que além dos toldos, estão a ser avaliadas outras intervenções, incluindo a reparação de paredes e o reforço de assistentes operacionais, medidas que já estão planeadas ou em curso. João Heitor salientou também que o objectivo é melhorar continuamente o espaço, garantindo que todas as turmas frequentem a escola com segurança e conforto. “Nós não fingimos que não vemos os problemas e aquela escola de facto já tem crianças a mais, então é um assunto que estamos e vamos ter que tratar no futuro”, frisa.