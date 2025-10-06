uma parceria com o Jornal Expresso
Sociedade | 06-10-2025 10:00

Hortas comunitárias da Póvoa de Santa Iria vandalizadas durante a madrugada

Proprietários das Hortas Comunitárias do Bairro PER da Póvoa de Sta. Iria foram surpreendidos com actos de vandalismo - foto O MIRANTE
Catorze talhões das hortas comunitárias do Bairro PER, na Póvoa de Santa Iria, foram vandalizados durante a madrugada. Os autores rebentaram os cadeados e remexeram os arrumos, mas não levaram nada.

Foram vandalizados 14 dos 26 talhões das hortas comunitárias do Bairro PER, na Póvoa de Santa Iria. Quando chegaram de manhã para regar, os proprietários deram conta de que os cadeados estavam rebentados no chão e as caixas de arrumos tinham sido remexidas, mas os meliantes acabaram por não roubar nada. Quem entrou nas hortas, durante a madrugada de 24 de Setembro, deixou para trás mangueiras novas, sacos de adubo e até tabaco.
Aparentemente tratou-se de um acto de vandalismo, mas, como os pertences foram revirados e deixados no chão, os proprietários ficaram com a sensação de que os meliantes procuravam alguma coisa, até porque não roubaram nada. Em oito anos é a primeira vez que estas hortas comunitárias foram alvo de vandalismo, disse António Santos. Também Juvita, moradora no Bairro PER há três décadas, refere que os vândalos podiam ter levado os legumes que estão plantados e outros materiais de jardinagem, mas apenas estragaram.
Uma funcionária da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira esteve no local, apanhou os cadeados que tinham sido partidos e fez participação à PSP. Os agentes deslocaram-se às hortas e tomaram conta da ocorrência.

