Médicos avisam para risco de fecho da maternidade do Hospital VFX por falta de profissionais - foto arquivo O MIRANTE partilhe no Facebook Serviço de obstetrícia já tinha poucos recursos e agora o colégio da Ordem dos Médicos veio confirmar a perda de idoneidade formativa do serviço, com muitos internos em risco de sair em Janeiro para outras unidades. Caso veio a lume numa semana em que um médico da urgência foi criticado por atender utente enquanto via jogo de futebol no telemóvel.

Onde há fumo costuma haver fogo e a urgência de obstetrícia de Vila Franca de Xira corre mesmo o sério risco de vir a fechar portas nos próximos meses devido à falta de médicos especialistas, num serviço que há muito sofre com falta de recursos. O alerta para o “sério risco” de encerramento da valência veio a lume na última semana, depois da Comissão Nacional de Saúde da Mulher, Criança e Adolescente (CNS) ter entregue à ministra da Saúde uma proposta, já com parecer favorável do colégio da especialidade da Ordem dos Médicos, avisando que o hospital, tutelado pela Unidade Local de Saúde (ULS) Estuário do Tejo, liderada por Carlos Andrade Costa, corre o risco de perder a idoneidade formativa do serviço de ginecologia. O que, na prática, significa que os médicos que estão a fazer o internato de especialidade poderão ter de sair para outros hospitais da região já no início do próximo ano. Em cima da mesa pode estar a mobilização dos profissionais para o Hospital de Loures, situado a 40 quilómetros.

Isto, curiosamente, no mesmo mês em que a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, garantiu em Vila Franca de Xira que o serviço não ia fechar portas, embora tenha admitido estudar a rede de referenciação das urgências de obstetrícia, tendo reconhecido a necessidade de partilhar recursos. O bastonário da Ordem dos Médicos, Carlos Cortes, já tinha dito que a situação na obstetrícia do Hospital VFX é grave e que o risco do fecho das urgências de obstetrícia, que tem um quadro composto por três especialistas, é “muito sério”. Aquele serviço é, de resto, um dos que foi identificado como vulnerável na proposta de reorganização das urgências. Caldas Afonso, presidente da CNS, também já veio dizer publicamente que a solução para as urgências obstétricas de VFX tem de avançar rapidamente, por ser um serviço “quase sempre fechado e que fechará naturalmente”, afirmou.

Durante a visita da ministra da Saúde a VFX, ficou a saber-se nos corredores que o Governo está a preparar uma alegada substituição na administração do hospital. Perante os casos recentes, O MIRANTE questionou Carlos Andrade Costa se este está disponível para se demitir do cargo mas a pergunta ficou sem resposta. O hospital diz, contudo, desconhecer “em absoluto” qualquer documento acerca do seu serviço de obstetrícia, “emitido seja por quem for”. E garante que está a decorrer um processo de contratação de quatro especialistas em obstetrícia para o hospital e a reforçar o serviço através da contratação de mais médicos tarefeiros para essa especialidade.