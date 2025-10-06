uma parceria com o Jornal Expresso
06/10/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 06-10-2025 12:02

Rolls Royce centenário envolvido em acidente na Póvoa de Santa Iria vai ser recuperado

Rolls Royce centenário envolvido em acidente na Póvoa de Santa Iria vai ser recuperado
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A O MIRANTE o Museu do Caramulo confirma que o automóvel centenário vai ser enviado para restauro e que apenas a cabine de madeira ficou danificada no aparatoso acidente num viaduto da A1.

O Rolls Royce Silver Ghost de 1920 do Museu do Caramulo que ficou com a cabine de madeira destruída na manhã de 30 de Setembro, enquanto era transportado de camião ao passar debaixo de um viaduto da Auto-Estrada do Norte (A1) na zona da Póvoa de Santa Iria, vai ser enviado para restauro e reparação. A informação é avançada a O MIRANTE por Salvador Patrício Gouveia do Museu do Caramulo que critica o responsável pelo transporte do automóvel. O caso está a ser tratado entre as seguradoras e segundo o responsável a prioridade é recuperar a cabina de madeira do carro.
"O interior ficou lá, algumas madeiras também e até o vidro traseiro ficou intacto e agora estamos a procurar uma entidade que possa recuperar a cabine", explica a O MIRANTE, desmentindo o valor inicial noticiado de um milhão de euros do automóvel, cuja cotação actual ronda os 300 mil euros. O Rolls Royce Silver Ghost é, segundo o site do museu, um automóvel clássico que já tinha sido recuperado nos anos 60 do século passado. Os primeiros Silver Ghost estavam equipados com um motor com 48cv de potência às 1.200 rotações por minuto e tinham como principais características um inovador sistema de lubrificação e de dupla ignição. Este carro foi adquirido em Lisboa por João de Lacerda a Bernardino Gomes, em Março de 1956, tendo o número de chassis 6YE e número de motor 191. Tinha sido alvo de um restauro com a colaboração do importador da marca para Portugal, Harry Rugeroni, na sua oficina na Rua Tomás Ribeiro, na mesma cidade. Tendo sido fabricado no final de 1920, o Rolls-Royce Silver Ghost do Museu do Caramulo foi originalmente carroçado na Bélgica, em Brougham, pela empresa D’Ieteren-Frères-Bruxelles.
Relacionados
Motorista destrói cabine de Rolls Royce na Póvoa de Santa Iria
Motorista destrói cabine de Rolls Royce na Póvoa de Santa Iria
Clássico avaliado em 300 mil euros do Museu do Caramulo ficou parcialmente destruído ao passar debaixo de um viaduto da Auto-Estrada do Norte (A1) na Póvoa de Santa Iria.
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1736
    01-10-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1736
    01-10-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1736
    01-10-2025
    Capa Vale Tejo
    01-10-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar