Rolls Royce centenário envolvido em acidente na Póvoa de Santa Iria vai ser recuperado

O Rolls Royce Silver Ghost de 1920 do Museu do Caramulo que ficou com a cabine de madeira destruída na manhã de 30 de Setembro, enquanto era transportado de camião ao passar debaixo de um viaduto da Auto-Estrada do Norte (A1) na zona da Póvoa de Santa Iria, vai ser enviado para restauro e reparação. A informação é avançada a O MIRANTE por Salvador Patrício Gouveia do Museu do Caramulo que critica o responsável pelo transporte do automóvel. O caso está a ser tratado entre as seguradoras e segundo o responsável a prioridade é recuperar a cabina de madeira do carro.

"O interior ficou lá, algumas madeiras também e até o vidro traseiro ficou intacto e agora estamos a procurar uma entidade que possa recuperar a cabine", explica a O MIRANTE, desmentindo o valor inicial noticiado de um milhão de euros do automóvel, cuja cotação actual ronda os 300 mil euros. O Rolls Royce Silver Ghost é, segundo o site do museu, um automóvel clássico que já tinha sido recuperado nos anos 60 do século passado. Os primeiros Silver Ghost estavam equipados com um motor com 48cv de potência às 1.200 rotações por minuto e tinham como principais características um inovador sistema de lubrificação e de dupla ignição. Este carro foi adquirido em Lisboa por João de Lacerda a Bernardino Gomes, em Março de 1956, tendo o número de chassis 6YE e número de motor 191. Tinha sido alvo de um restauro com a colaboração do importador da marca para Portugal, Harry Rugeroni, na sua oficina na Rua Tomás Ribeiro, na mesma cidade. Tendo sido fabricado no final de 1920, o Rolls-Royce Silver Ghost do Museu do Caramulo foi originalmente carroçado na Bélgica, em Brougham, pela empresa D’Ieteren-Frères-Bruxelles.