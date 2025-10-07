Benavente abre candidaturas às bolsas de estudo para alunos do ensino superior

A Câmara Municipal de Benavente abriu o concurso para atribuição das bolsas de estudo e de mérito referentes ao ano lectivo 2025/2026. As candidaturas podem ser apresentadas até 30 de Outubro, por via electrónica, correio ou presencialmente nos serviços municipais.

O município de Benavente tem abertas as candidaturas para as bolsas de estudo e de mérito destinadas a estudantes do ensino superior residentes no concelho, no âmbito do Regulamento Municipal para Atribuição de Bolsas de Estudo (RMABE).

O prazo para entrega das candidaturas decorre entre 3 e 30 de Outubro, num total de 20 dias úteis, conforme o aviso publicado em Diário da República e deliberado pela câmara em reunião de 29 de Setembro.

Podem concorrer os alunos que cumpram cumulativamente os requisitos previstos no artigo 6.º do regulamento, nomeadamente residirem e terem domicílio fiscal no concelho há pelo menos um ano, frequentarem o ensino superior no presente ano lectivo e apresentarem aproveitamento escolar.

Os critérios de elegibilidade incluem ainda limites de rendimento mensal disponível per capita do agregado familiar, definidos entre um e três Indexantes dos Apoios Sociais (IAS), consoante se trate de bolsa de estudo regular (BE-R) ou de mérito (BE-M).