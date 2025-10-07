uma parceria com o Jornal Expresso
07/10/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 07-10-2025 15:00

Clube do Riso chegou a Abrantes para promover saúde e bem-estar

conferencia cadeiras
foto ilustrativa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Abrantes passou a contar com um Clube do Riso, coordenado por Ana Isabel Soares, que tem como missão promover a saúde mental e o bem-estar da comunidade através do riso.

No final de Setembro arrancou o projecto Clube do Riso Abrantes, coordenado por Ana Isabel Soares. Segundo explicou a vereadora Raquel Olhicas, esta iniciativa segue o exemplo de outros clubes já existentes a nível nacional e tem como principal objectivo servir a comunidade, promovendo a saúde mental e o bem-estar através do riso. “É uma forma de contribuir para a criação de uma comunidade mais feliz e saudável”, sublinhou Raquel Olhicas.
A sessão inaugural teve lugar no Centro Cívico, Cultural e Desportivo de Alferrarede Velha. Contudo, a responsável pelo projecto está ainda a procurar um espaço mais próximo da zona central de Abrantes, de modo a facilitar a participação dos munícipes. A vereadora acrescentou que o município está empenhado em encontrar uma solução consensual que permita maior adesão da população. Nesse sentido está em análise a possibilidade de manter sessões no Centro Cívico de Alferrarede Velha, mas também de criar alternativas mais acessíveis para os residentes da cidade. O Clube do Riso Abrantes pretende ser um espaço aberto, acessível e inclusivo, onde o riso se transforma em ferramenta de fortalecimento da saúde emocional e social.
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1736
    01-10-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1736
    01-10-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1736
    01-10-2025
    Capa Vale Tejo
    01-10-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar