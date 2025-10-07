Sociedade | 07-10-2025 11:32
Concurso para o novo viaduto de Santana lançado em Diário da República
Obra de 19 milhões de euros avança agora após anos de impasse, estando previsto as obras começarem no primeiro trimestre de 2026.
O concurso público para a construção do novo viaduto de Santana, no Cartaxo, foi oficialmente lançado em Diário da República no dia 29 de Setembro. A obra, promovida pela Infraestruturas de Portugal (IP), representa um investimento de 19 milhões de euros e é considerada uma das intervenções mais aguardadas no concelho.
O anúncio foi feito pelo presidente da Câmara do Cartaxo, João Heitor, na reunião do executivo de 2 de Outubro. O autarca sublinhou o “trabalho persistente” desenvolvido nos últimos três anos para concretizar o projecto, que atravessou três Governos diferentes. “Foi um esforço muito grande, com várias reuniões com a IP e com os ministérios das Infraestruturas e das Finanças”, afirmou, acrescentando que o início das obras está previsto para o primeiro trimestre de 2026 e a conclusão deverá demorar cerca de dois anos. Também a bancada socialista demonstrou agrado com os avanços, tendo a vereadora Margarida Abade questionado o ponto de situação das expropriações dos terrenos sob responsabilidade do município. Em resposta, João Heitor garantiu que o processo está em andamento e a decorrer “com normalidade” e que já foram contactados todos os proprietários, assegurando que em princípio não será necessário recorrer à via da expropriação. “As avaliações são correctas e transparentes, e os proprietários têm reconhecido isso então temos tido um bom feedback deles todos. Estamos agora apenas a concluir a parte cadastral para garantir que todas as áreas batem certo”, explicou.
Recorde-se que nos últimos meses, o presidente João Heitor e o executivo da câmara do Cartaxo têm demonstrado descontentamento com a demora no avanço da construção de um novo viaduto em Santana, sobre a Linha do Norte, uma obra considerada essencial para a segurança ferroviária e para a mobilidade rodoviária da região. A necessidade da empreitada já vem de há muitos anos, tendo em 2009 a alteração do traçado da via-férrea na zona de passagem de nível ao Km 60+090 e a modernização do actual apeadeiro de Santana/Cartaxo, localizado junto da passagem de nível agora existente, sido alvo de acordo entre a Câmara do Cartaxo, a REFER e a EP. Acordo que, em 2012, chegou a levar a uma adjudicação da obra, pelo valor total de 5.098.878 euros mais IVA, dos quais 12,99%, seriam suportados pelo município, cujo contrato não chegou a ser assinado, por falta de verbas municipais, à época. O novo acordo, assinado em Junho de 2024 entre o município e a Infraestruturas de Portugal, prevê que a obra seja paga integralmente pelo Estado, ficando a câmara apenas responsável pela aquisição dos terrenos e futura manutenção do viaduto.
