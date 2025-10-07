Concurso para o novo viaduto de Santana lançado em Diário da República

O concurso público para a construção do novo viaduto de Santana, no Cartaxo, foi oficialmente lançado em Diário da República no dia 29 de Setembro. A obra, promovida pela Infraestruturas de Portugal (IP), representa um investimento de 19 milhões de euros e é considerada uma das intervenções mais aguardadas no concelho.

O anúncio foi feito pelo presidente da Câmara do Cartaxo, João Heitor, na reunião do executivo de 2 de Outubro. O autarca sublinhou o “trabalho persistente” desenvolvido nos últimos três anos para concretizar o projecto, que atravessou três Governos diferentes. “Foi um esforço muito grande, com várias reuniões com a IP e com os ministérios das Infraestruturas e das Finanças”, afirmou, acrescentando que o início das obras está previsto para o primeiro trimestre de 2026 e a conclusão deverá demorar cerca de dois anos. Também a bancada socialista demonstrou agrado com os avanços, tendo a vereadora Margarida Abade questionado o ponto de situação das expropriações dos terrenos sob responsabilidade do município. Em resposta, João Heitor garantiu que o processo está em andamento e a decorrer “com normalidade” e que já foram contactados todos os proprietários, assegurando que em princípio não será necessário recorrer à via da expropriação. “As avaliações são correctas e transparentes, e os proprietários têm reconhecido isso então temos tido um bom feedback deles todos. Estamos agora apenas a concluir a parte cadastral para garantir que todas as áreas batem certo”, explicou.

Recorde-se que nos últimos meses, o presidente João Heitor e o executivo da câmara do Cartaxo têm demonstrado descontentamento com a demora no avanço da construção de um novo viaduto em Santana, sobre a Linha do Norte, uma obra considerada essencial para a segurança ferroviária e para a mobilidade rodoviária da região. A necessidade da empreitada já vem de há muitos anos, tendo em 2009 a alteração do traçado da via-férrea na zona de passagem de nível ao Km 60+090 e a modernização do actual apeadeiro de Santana/Cartaxo, localizado junto da passagem de nível agora existente, sido alvo de acordo entre a Câmara do Cartaxo, a REFER e a EP. Acordo que, em 2012, chegou a levar a uma adjudicação da obra, pelo valor total de 5.098.878 euros mais IVA, dos quais 12,99%, seriam suportados pelo município, cujo contrato não chegou a ser assinado, por falta de verbas municipais, à época. O novo acordo, assinado em Junho de 2024 entre o município e a Infraestruturas de Portugal, prevê que a obra seja paga integralmente pelo Estado, ficando a câmara apenas responsável pela aquisição dos terrenos e futura manutenção do viaduto.