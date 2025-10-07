Dia dos Castelos: ex-libris da cidade de Torres Novas recebe mais de 30 mil visitantes por ano

O Dia Nacional dos Castelos assinala-se esta segunda-feira, 7 de outubro, e celebra o património fortificado português. Por todo o país, dezenas de castelos abrem gratuitamente as suas portas, convidando o público a redescobrir a história. Para assinalar a data, O MIRANTE visitou um dos castelos mais emblemáticos da região: o Castelo de Torres Novas.

Fortaleza militar do século XII conquistada por D. Sancho I em 1190, o monumento é um dos maiores símbolos da culturais de Torres Novas e recebe actualmente cerca de 30 mil visitantes por ano. Entre os muitos visitantes que passam pelas muralhas estão José Augusto e Maria do Rosário, um casal de Aveiro que veio conhecer o centro histórico e o castelo, e Luís Dias, de Arruda dos Vinhos, que não quis perder a oportunidade de registar em fotografias a beleza do monumento. Classificado como Monumento Nacional desde 1910, o Castelo de Torres Novas tem sido alvo de várias obras de requalificação física e paisagística, promovidas pela câmara municipal. A próxima intervenção, segundo adiantou a vereadora da Cultura e Património Cultural, Elvira Sequeira, ao O MIRANTE, será dedicada à melhoria das acessibilidades, para permitir o acesso de pessoas com mobilidade reduzida e de visitantes mais idosos.

