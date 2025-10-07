uma parceria com o Jornal Expresso
07/10/2025

Sociedade | 07-10-2025 12:00

Falta de limpeza no cemitério de Abrantes gera preocupação

A falta de limpeza e a presença de entulho no cemitério de Abrantes foi assunto em sessão camarária.

O mau estado do cemitério da cidade de Abrantes foi discutido na reunião de câmara de Abrantes, depois do vereador Vasco Damas ter denunciado problemas de limpeza e organização que, segundo o próprio, comprometem a dignidade do espaço. Vasco Damas referiu que esteve no local e constatou a presença de “montes de terra, pedras, tijolos partidos e restos de cimento”, descrevendo a situação como uma “poluição visual“. “Trata-se de um local que merece o nosso respeito, onde estão os nossos familiares, e esta situação precisa de ser corrigida”, afirmou.
O presidente da câmara, Manuel Valamatos, esclareceu que a gestão dos cemitérios é da responsabilidade das juntas de freguesia, embora haja protocolos de acompanhamento por parte do município. Salientou que recentemente foi aprovado apoio financeiro para pintura dos muros, mas não tinha conhecimento de problemas significativos durante a sua última visita ao cemitério. A vereadora Celeste Simão agradeceu o alerta e garantiu que os serviços municipais vão verificar o que se passa no local.
