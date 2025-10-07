uma parceria com o Jornal Expresso
07/10/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 07-10-2025 13:42

GNR alerta Ministério Público sobre ganadaria que não dá garantias de segurança em Vila Nova de São Pedro

GNR alerta Ministério Público sobre ganadaria que não dá garantias de segurança em Vila Nova de São Pedro
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Gado bravo à solta voltou a assustar agricultores em Vila Nova de São Pedro. A GNR identificou o proprietário da ganadaria e remeteu auto ao Ministério Público, considerando que não está a ser garantida a segurança de pessoas, bens e outros animais.

A Guarda Nacional Republicana (GNR), identificou um homem de 32 anos, proprietário de um toiro bravo que andou à solta em Vila Nova de São Pedro, concelho de Azambuja, tendo ameaçado a segurança de pessoas e danificado um veículo. Perante a “inobservância, por parte do detentor dos animais, do dever de garantir a segurança e velar para que estes não causem danos a pessoas, bens e ou a outros animais”, a Guarda adianta a O MIRANTE que “comunicou os factos ao Ministério Público, através do respectivo auto de notícia, bem como à Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV), através do respetivo auto de contraordenação”.
A ocorrência que foi notícia em O MIRANTE, recorde-se, ocorreu a 23 de Setembro, mas segundo moradores e agricultores locais é recorrente haver gado bravo à solta naquela localidade. Situação que já levou a protestos e a que fosse realizada uma reunião com várias entidades, nomeadamente a Câmara de Azambuja, a DGAV e a GNR, numa tentativa de ouvirem as reclamações da população e de se tentar encontrar uma solução. Sobre esse grupo de trabalho, a GNR refere ao nosso jornal que “ficou responsável por efectuar o levantamento das explorações e locais onde existe a presença de animais que tenham provocado eventuais danos”, informação que “foi remetida para as várias entidades administrativas presentes e com competência de fiscalização dessa matéria”.
A Câmara de Azambuja, por sua vez, fez saber que está prevista uma reunião com as entidades competentes para análise e acompanhamento do caso, após ter tido conhecimento da última ocorrência envolvendo gado à solta em Vila Nova de São Pedro.
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1736
    01-10-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1736
    01-10-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1736
    01-10-2025
    Capa Vale Tejo
    01-10-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar