Sociedade | 07-10-2025 13:43
Já começaram obras de requalificação da Quinta da Cardiga na Golegã
Com um investimento de mais de 20 milhões de euros do Grupo Vila Galé, vai nascer na Quinta da Cardiga um hotel que promete ser uma referência na região e no país. Limpeza dos edifícios já começaram.
As obras de requalificação da Quinta da Cardiga, na Golegã, já arrancaram, segundo adiantou o vice-presidente da câmara municipal, Diogo Rosa. Através de um vídeo publicado nas redes sociais, o autarca adiantou que já começou a limpeza dos edifícios. “Aqui vai nascer um hotel de referência na nossa região, dotado de infraestruturas desportivas, spa, dois restaurantes, sala de conferências e eventos, picadeiro, boxes para cavalos com a traça antiga. Este investimento é extremamente importante para o nosso concelho porque representa a existência de mais de uma centena de quartos para acolher turistas e na primeira fase de funcionamento a criação de mais de 40 postos de trabalho”, explicou Diogo Rosa, acrescentando que a intervenção está a ser acompanhada pelo Património Cultural IP e pelas divisões de obras e de turismo e cultura da Câmara Municipal da Golegã. “É um investimento que, espera-se, esteja terminado o mais rápido possível para que possa gerar dinâmica e desenvolvimento económico no concelho da Golegã”, concluiu.
