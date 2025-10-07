Já começaram obras de requalificação da Quinta da Cardiga na Golegã

As obras de requalificação da Quinta da Cardiga, na Golegã, já arrancaram, segundo adiantou o vice-presidente da câmara municipal, Diogo Rosa. Através de um vídeo publicado nas redes sociais, o autarca adiantou que já começou a limpeza dos edifícios. “Aqui vai nascer um hotel de referência na nossa região, dotado de infraestruturas desportivas, spa, dois restaurantes, sala de conferências e eventos, picadeiro, boxes para cavalos com a traça antiga. Este investimento é extremamente importante para o nosso concelho porque representa a existência de mais de uma centena de quartos para acolher turistas e na primeira fase de funcionamento a criação de mais de 40 postos de trabalho”, explicou Diogo Rosa, acrescentando que a intervenção está a ser acompanhada pelo Património Cultural IP e pelas divisões de obras e de turismo e cultura da Câmara Municipal da Golegã. “É um investimento que, espera-se, esteja terminado o mais rápido possível para que possa gerar dinâmica e desenvolvimento económico no concelho da Golegã”, concluiu.