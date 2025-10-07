uma parceria com o Jornal Expresso
07/10/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 07-10-2025 07:00

Jazigo profanado no cemitério de Constância

Jazigo profanado no cemitério de Constância
FOTO DR
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Profanaram o jazigo do antigo administrador do concelho de Constância, José Eugénio de Nunes Godinho, no cemitério de Constância.

Profanaram o jazigo do antigo administrador do concelho de Constância, José Eugénio de Nunes Godinho, no cemitério de Constância. A situação foi denunciada por José Luz, que tem casa na vila . “Arrombaram o portão de ferro com tal força que a cruz cimeira se partiu. Reparei quando fui com as minhas irmãs visitar a campa dos meus pais”, disse-nos, informando que deu conhecimento dos estragos à família através de uma terceira pessoa.
José Luz afirma que os portões do cemitério, localizado junto à Igreja Matriz de Constância, “estão sempre abertos desde que roubaram a chave”, questionando porque nunca se remediou a situação com uma corrente e um cadeado ou mandar fazer uma nova chave. “Tem havido destruição de cruzes e obeliscos do cemitério”, refere, acrescentando que fica também bastante preocupado por ver a Igreja Matriz aberta sem ninguém a vigiar.
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1736
    01-10-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1736
    01-10-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1736
    01-10-2025
    Capa Vale Tejo
    01-10-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar