uma parceria com o Jornal Expresso
07/10/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 07-10-2025 13:46

Mulher detida por furto em estabelecimento comercial em Ourém

Mulher detida por furto em estabelecimento comercial em Ourém
Foto GNR Santarém
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Suspeita foi interceptada na posse de vários artigos furtados, provenientes de vários estabelecimentos comerciais.

Uma mulher de 46 anos foi detida em Ourém, no dia 3 de Outubro, por furto em estabelecimento comercial. A suspeita foi interceptada na posse de vários artigos furtados, provenientes de vários estabelecimentos comerciais da mesma localidade.
Na sequência de uma denúncia que dava conta da ocorrência de um furto num estabelecimento comercial situado no concelho, os militares da GNR deslocaram-se de imediato ao local, onde desenvolveram diligências que permitiram identificar a suspeita. A mulher foi constituída arguida e os factos foram comunicados ao Ministério Público.
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1736
    01-10-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1736
    01-10-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1736
    01-10-2025
    Capa Vale Tejo
    01-10-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar