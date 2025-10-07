Sociedade | 07-10-2025 13:46
Mulher detida por furto em estabelecimento comercial em Ourém
Foto GNR Santarém
Suspeita foi interceptada na posse de vários artigos furtados, provenientes de vários estabelecimentos comerciais.
Uma mulher de 46 anos foi detida em Ourém, no dia 3 de Outubro, por furto em estabelecimento comercial. A suspeita foi interceptada na posse de vários artigos furtados, provenientes de vários estabelecimentos comerciais da mesma localidade.
Na sequência de uma denúncia que dava conta da ocorrência de um furto num estabelecimento comercial situado no concelho, os militares da GNR deslocaram-se de imediato ao local, onde desenvolveram diligências que permitiram identificar a suspeita. A mulher foi constituída arguida e os factos foram comunicados ao Ministério Público.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1736
01-10-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1736
01-10-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1736
01-10-2025
Capa Vale Tejo
01-10-2025
Especiais de O MIRANTE
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar