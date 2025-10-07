Passeio pedonal do Carregado adiado para o próximo executivo

A criação de um passeio pedonal na Estrada Nacional 1, no Carregado, até ao Tejo, ficará para o novo executivo da Câmara Municipal de Alenquer. A obra, há muito desejada pela população, acabou por não avançar durante o mandato do socialista Pedro Folgado.

O autarca afirmou estar expectante quanto ao arranque dos trabalhos, recordando que foi contratualizado um empréstimo bancário para o efeito e que parte da verba está assegurada por fundos comunitários. “Já era para começar ontem, como se costuma dizer, mas não aconteceu. Tenho pena de não ter sido no meu mandato, mas o que interessa é que aconteça. Vou passar ao executivo que ganhar as eleições para colocar a obra do passeio na contratação pública”, declarou na reunião de câmara de 6 de Outubro, em resposta à Comissão de Moradores do Carregado.

A construção do passeio será realizada em três fases, sendo a primeira entre o cruzamento da EN1 e a Rua Mártir São Sebastião.

