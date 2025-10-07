Passeio ribeirinho entre Alverca e Sobralinho abriu com tecnologia amiga do ambiente

O novo troço do Parque Linear Ribeirinho do Estuário do Tejo, que liga Alverca ao Sobralinho, abriu ao público no dia 26 de Setembro. O traçado, que esteve dois anos em obra, vem reforçar a ligação do caminho ribeirinho do concelho, que já tem 17 quilómetros transitáveis e que permite ir de Vila Franca de Xira ao Parque das Nações.

Este projecto de requalificação ambiental e paisagística, recorde-se, representa um investimento municipal de 6,5 milhões de euros e ocupa uma área de 14,1 hectares, junto ao Complexo Militar de Alverca da Força Aérea Portuguesa. A obra, iniciada em Março de 2023, foi considerada um “momento histórico para Alverca” pelo presidente da câmara municipal, Fernando Paulo Ferreira, aquando da assinatura do auto de consignação com o consórcio Mota Engil.

O novo caminho pedonal é um espaço de lazer e mobilidade suave e distingue-se pela aposta em infraestruturas inteligentes e sustentáveis, como bancos com carregadores solares, postes de iluminação inteligentes com acesso gratuito a Wi-Fi e sistemas de produção de energia solar e eólica para carregamento de dispositivos. Para além da componente tecnológica, o percurso convida ao passeio, desporto ao ar livre e observação de aves, integrando trilhos pedonais e cicláveis, zonas de descanso e áreas de contacto directo com a natureza.

Um sonho antigo da comunidade

A segunda fase do projecto, ainda sem data definida, prevê a ligação da zona do Adarse em Alverca ao Sobralinho, incluindo a criação de uma praia fluvial. O novo traçado do caminho ribeirinho permitirá ainda a adaptação do percurso aos Caminhos de Santiago, aumentando a segurança dos peregrinos.

A abertura deste troço concretiza uma aspiração com várias décadas da população de Alverca do Ribatejo e do Sobralinho, muitas vezes considerada impossível devido às servidões militares e aos desafios do piso lodoso existente nas margens do rio Tejo. O entendimento alcançado com a Força Aérea há quase quatro anos, recorde-se, permitiu desbloquear o projecto, ao mesmo tempo que reforça as condições de segurança da base aérea de Alverca.

O objectivo final do município é vir a ligar toda a frente ribeirinha do concelho, num total de 22 quilómetros entre a Vala do Carregado e a Póvoa de Santa Iria, criando um dos maiores eixos verdes e de mobilidade suave da região.