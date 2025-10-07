uma parceria com o Jornal Expresso
07/10/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 07-10-2025 12:00

Passeio ribeirinho entre Alverca e Sobralinho abriu com tecnologia amiga do ambiente

Passeio ribeirinho entre Alverca e Sobralinho abriu com tecnologia amiga do ambiente
Novo troço do passeio ribeirinho de Alverca abriu ao público sem inauguração formal devido à proximidade das eleições autárquicas - FOTO CM VFX
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Projecto de requalificação ambiental e paisagística, integralmente paga com fundos municipais, custou 6,5 milhões de euros e era uma ambição antiga da comunidade, visando aproximar Alverca do rio Tejo.

O novo troço do Parque Linear Ribeirinho do Estuário do Tejo, que liga Alverca ao Sobralinho, abriu ao público no dia 26 de Setembro. O traçado, que esteve dois anos em obra, vem reforçar a ligação do caminho ribeirinho do concelho, que já tem 17 quilómetros transitáveis e que permite ir de Vila Franca de Xira ao Parque das Nações.
Este projecto de requalificação ambiental e paisagística, recorde-se, representa um investimento municipal de 6,5 milhões de euros e ocupa uma área de 14,1 hectares, junto ao Complexo Militar de Alverca da Força Aérea Portuguesa. A obra, iniciada em Março de 2023, foi considerada um “momento histórico para Alverca” pelo presidente da câmara municipal, Fernando Paulo Ferreira, aquando da assinatura do auto de consignação com o consórcio Mota Engil.
O novo caminho pedonal é um espaço de lazer e mobilidade suave e distingue-se pela aposta em infraestruturas inteligentes e sustentáveis, como bancos com carregadores solares, postes de iluminação inteligentes com acesso gratuito a Wi-Fi e sistemas de produção de energia solar e eólica para carregamento de dispositivos. Para além da componente tecnológica, o percurso convida ao passeio, desporto ao ar livre e observação de aves, integrando trilhos pedonais e cicláveis, zonas de descanso e áreas de contacto directo com a natureza.
Um sonho antigo da comunidade
A segunda fase do projecto, ainda sem data definida, prevê a ligação da zona do Adarse em Alverca ao Sobralinho, incluindo a criação de uma praia fluvial. O novo traçado do caminho ribeirinho permitirá ainda a adaptação do percurso aos Caminhos de Santiago, aumentando a segurança dos peregrinos.
A abertura deste troço concretiza uma aspiração com várias décadas da população de Alverca do Ribatejo e do Sobralinho, muitas vezes considerada impossível devido às servidões militares e aos desafios do piso lodoso existente nas margens do rio Tejo. O entendimento alcançado com a Força Aérea há quase quatro anos, recorde-se, permitiu desbloquear o projecto, ao mesmo tempo que reforça as condições de segurança da base aérea de Alverca.
O objectivo final do município é vir a ligar toda a frente ribeirinha do concelho, num total de 22 quilómetros entre a Vala do Carregado e a Póvoa de Santa Iria, criando um dos maiores eixos verdes e de mobilidade suave da região.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1736
    01-10-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1736
    01-10-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1736
    01-10-2025
    Capa Vale Tejo
    01-10-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar