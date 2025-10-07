Protocolo entre Alenquer e Adega Cooperativa da Labrugeira promove estudo de castas autóctones

Câmara Municipal de Alenquer aprovou um protocolo com a Adega Cooperativa da Labrugeira, que reforça a cooperação com parceiros da Croácia e da Bósnia e Herzegovina. O acordo visa a troca de conhecimentos e o estudo de castas antigas.

A Câmara Municipal de Alenquer aprovou a minuta de protocolo de colaboração a celebrar com a Adega Cooperativa da Labrugeira, no âmbito de uma parceria de cooperação internacional que liga o concelho às cidades de Benkovac, na Croácia, e Ljubuski, na Bósnia e Herzegovina.

O acordo dá continuidade ao protocolo de 2017, que envolve o Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária (INIAV), a Faculdade de Agricultura da Universidade de Zagreb e a Adega Cooperativa da Labrugeira, e que, em 2024, foi alargado com a adesão do Instituto Politécnico de Santarém, da Associação de Viticultores de Alenquer, bem como de novas entidades dos territórios parceiros.

Através desta cooperação, as instituições pretendem promover a troca de conhecimentos e o desenvolvimento de projectos conjuntos de investigação e valorização de castas antigas e autóctones das três regiões, reforçando a ligação entre o sector vitivinícola e a inovação científica. O objectivo passa por estimular um ambiente de colaboração em rede, favorável à criação de sinergias que contribuam para um futuro económico sustentável e para a preservação do património vitivinícola local.

Desde 2019, a Adega Cooperativa da Labrugeira tem vindo a desenvolver projectos de investigação com parceiros croatas, visando melhorar a adaptação de castas portuguesas e croatas aos respectivos territórios. O novo protocolo permitirá aprofundar o trabalho conjunto com a Bósnia e Herzegovina, através de ensaios de microvinificação comparativa que estudam as propriedades organolépticas, enológicas e microbiológicas das castas bósnias Žilavka B, Trnjak N e Blatina N.

O município sublinha que esta colaboração reforça o papel de Alenquer como território de referência no sector do vinho, promovendo a inovação, a internacionalização e a defesa da identidade vitivinícola da região.